✕
Oct 18, 2025
Komal-singh
लिपस्टिक लंबे समय तक टिकाए रखने के आसान टिप्स
हर लड़की चाहती है कि उसका लिपस्टिक लंबे समय तक टिका रहे और होंठ हमेशा मुलायम और सुंदर दिखें.
लेकिन अक्सर लिपस्टिक जल्दी फीका या धब्बेदार हो जाता है.
सही तरीकों और कुछ आसान टिप्स से आप अपने लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकने के साथ-साथ होंठों की देखभाल भी कर सकती हैं.
आइए जानते हैं कुछ असरदार और आसान टिप्स
मुलायम होंठों के लिए हफ्ते में 1-2 बार होंठों को स्क्रब करें. यह मृत त्वचा को हटाता है और लिपस्टिक लंबे समय तक टिकती है.
लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर हल्का मॉइस्चराइजर या लिप बाम लगाएं. इससे होंठ सूखे नहीं होते और लिपस्टिक स्मूद दिखती है.
होंठों के किनारों को लिपलाइनर से ट्रेस करें. यह लिपस्टिक को फैलने से रोकता है और टिकाऊ बनाता है.
लिपस्टिक लगाने के बाद हल्का ट्रांसपेरेंट पाउडर होंठों पर लगाएं. यह रंग को सेट करता है और लंबे समय तक टिकता है.
पहली लेयर लगाने के बाद थोड़ी टिशू से होंठों को दबाएं और फिर दूसरी लेयर लगाएं. इससे लिपस्टिक ज्यादा देर तक रहती है.
मैट फिनिश वाली लिपस्टिक ज्यादा देर टिकती है और बार-बार टचअप की जरूरत नहीं पड़ती.
Read More
लटकती तोंद से हो गए हैं परेशान, तो पेट की चर्बी कम करने के लिए रोजाना करें इस एक फल का सेवन!
अब SONY पर नहीं दिखेगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला, जानिए कहां फ्री में देख सकते हैं मैच!
‘अल्लाह’ के इस मुस्लिम देश में पी जाती है सबसे ज्यादा शराब
मिल गया है धोखा? तो अपनाएं Move On करने के ये आसान तरीके