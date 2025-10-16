✕
Oct 16, 2025
Komal-singh
आप भी घर पर बनाएं हेल्दी वेजिटेबल व्हीट मोमोज
अगर आप मोमोज के शौकीन हैं लेकिन बाहर के ऑयली मोमोज से बचना चाहते हैं
तो ये हेल्दी वेजिटेबल व्हीट मोमोज आपके लिए परफेक्ट हैं.
यह रेसिपी आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक है. घर पर बनाएं ये मोमोज और बच्चों और परिवार दोनों को दें हेल्दी स्नैक का मजा.
गेहूं के आटे में थोड़ा नमक और पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दें.
प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, कोबी और मटर जैसी सब्ज़ियों को बारीक काटकर हल्का सा भून लें.
भरावन में नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और थोड़ी हरी धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें.
आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलन से गोल-गोल शीट बेलें, ताकि मोमोज़ पैक करने के लिए तैयार हो जाएं.
हर शीट में भरावन रखें और किनारों को अच्छे से बंद करें. आप स्टाइल अनुसार क्रिंप या साधारण मोमो बना सकते हैं.
मोमोज को स्टीमर में 10–12 मिनट स्टीम करें. अगर स्टीमर नहीं है तो कढ़ाई में हल्का पानी डालकर ढककर स्टीम करें.
गर्म मोमोज को हरी चटनी, टोमैटो सॉस या सोया सॉस के साथ सर्व करें.
