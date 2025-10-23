✕
Oct 23, 2025
Komal-singh
छठ पूजा में पसीना रोकने वाला मेकअप: अपने लुक को रखें फ्रेश और ग्लोइंग
छठ पूजा का त्योहार भक्ति और परंपरा से भरा होता है, लेकिन धूप में घंटों खड़े रहने से मेकअप जल्दी खराब हो जाता है
तो आपको अब चिंता करने कि कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके लिए लाए है कुछ आसान ट्रिक्स जिस्से आप अप ना मेकअप फ्रेश, ग्लोइंग और पसीना-प्रूफ रख सकती हैं.
मेकअप लगाने से पहले चेहरा अच्छी तरह धोएं और हल्का, नॉन-ग्रीसी मॉइस्चराइजर लगाएं. इससे मेकअप लंबे समय तक टिकता है और पसीने से फिसलता नहीं है.
प्राइमर त्वचा को स्मूद करता है, पोर्स को कम करता है और फाउंडेशन को लंबे समय तक टिकाए रखता है.
मेट या लॉन्ग-वेयरिंग फाउंडेशन या बीबी क्रीम इस्तेमाल करें. भारी क्रीम पसीने में जल्दी पिघल जाती हैं.
वॉटरप्रूफ आईलाइनर, मस्कारा और लिपस्टिक का इस्तेमाल करें. इससे आंखें और होंठ पूरे दिन फ्रेश दिखेंगे और स्मजिंग नहीं होगी.
हल्का ट्रांसलूसेंट पाउडर और सेटिंग स्प्रे चेहरे पर लगाएं. यह पसीने को अवशोषित करता है और त्वचा को मैट और ग्लोइंग बनाए रखता है.
ब्लॉटिंग पेपर पसीना और तेल को बिना मेकअप बिगाड़े हटा देते हैं. इससे आपका लुक पूरे दिन फ्लॉलेस रहेगा.
