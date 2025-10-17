✕
Oct 17, 2025
Anuradha-kashyap
नल की जिद्दी गंदगी भी होगी गायब – अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे!
एक कप सफेद सिरके को नल पर कपड़े से लपेट दें। 15 मिनट बाद रगड़ें, यह परत और दाग दोनों हटाकर नल को चमका देगा
नींबू को बीच से काटकर नल पर रगड़ें, इसकी एसिडिटी जंग और पानी के निशान मिटा देती है, जिससे नल हो जाता है एकदम साफ.
पुराना टूथब्रश और थोड़ा टूथपेस्ट लेकर नल पर रगड़ें, यह सस्ती और असरदार ट्रिक जंग व पानी के निशान हटाने में कारगर है.
दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और नल पर लगाएं यह सफेद परत और जंग हटाने में असरदार है, थोड़ी देर बाद साफ पानी से धो लें.
नल के कोनों और जोड़ों पर जमी गंदगी के लिए पुराना टूथब्रश सबसे अच्छा है, यह छोटे हिस्सों को भी अच्छी तरह साफ कर देता है.
अगर नल बहुत गंदे हैं, तो हल्का ब्लीच पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, दस्ताने पहनें और सावधानी से नल साफ करें.
हर दिन गीले कपड़े से नल पोंछें, इससे दाग जमने नहीं पाएंगे और आपका बाथरूम या किचन हमेशा चमकता रहेगा.
Read More
मटके-सा फूला पेट जाएगा पिचक! बस करें ये 7 काम
इम्यूनिटी के लिए वरदान से कम नही आंवला का मुरब्बा, नोट कर लें बनाने की आसान विधि!
रोज़ नहीं, इतने दिनों में करें शैंपू – बाल बनेंगे नेचुरली शाइनी
इस दिवाली स्नैक्स में बनाएं कुछ खास, स्पेशल रेसिपी से झटपट तैयार करें काजू नमकीन!