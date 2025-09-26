✕
Sep 26, 2025
Komal-singh
बालों को घना बनाएं इन मजेदार घरेलू नुस्खों से
Komal Kumari
Sep 26 ,2025
आज के समय मेंप बाल किसको नहीं पसंद लेकिन काम के कारण हम अपने बालों को देखभाल नहीं कर पाते
तो चलिए जानते है कुछ ऐसे तरीके बारें में जिससे आपके बाल भी अच्छें हो जाएंगे
दही में रातभर भीगी हुई मेथी पीसकर मिलाएँ , यह बालों को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ को भी खत्म करने में मदद करता है.
दही और मेथी मास्क
एक अंडा और 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर लगाएँ. यह बालों मे प्रोटीन भरता है और उन्हें स्मूद बनाता है.
अंडा और ऑलिव ऑयल मास्क
एलोवेरा जेल और नारियल तेल मिलाकर लगाने से हेयर ग्रोथ तेज होती है और बाल काले व घने दिखते हैं.
एलोवेरा और नारियल तेल मास्क
प्याज का रस बालों की जड़ों को मजबूत करता हैं और शहद बालों को मॉइस्चर देता है, जिससे ग्रोथ बेहतर होती है
प्याज का रस और शहद मास्क
आंवला पाउडर में दही मिलाकर लगाने से सफेद बलों की समस्या कम होती है और हेयर ग्रोथ तेज होती है.
आंवला और दही मास्क
