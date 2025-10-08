✕
Oct 08, 2025
Karishma-upadhyay
प्रेशर कुकर की सीटी में जम गई है गंदगी, तो साफ करने के लिए जरूर अपनाएं ये आसान हेक्स!
आजकल के समय में ज्यादातर महिलाएं प्रेशर कुकर की सीटी में जमी गंदगी से परेशान हैं.
ऐसे में अगर आपके भी प्रेशर कुकर की सीटी में गंदगी जमी हुई है और निकलने का नाम नहीं ले रही है.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान हेक्स बताते हैं, जो इस समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करेंगे.
आधा चम्मच बेकिंग सोडा को गर्म पानी में मिलाकर सीटी पर लगाएं और हल्के ब्रश से रगड़ें.
बेकिंग सोडा और पानी-
इन दोनों को मिलाकर पेस्ट बनाएं और सीटी पर लगाकर रगड़ें, ये एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है.
नींबू और नमक-
सिरका और पानी का मिश्रण बनाकर सीटी पर स्प्रे करें फिर स्क्रब करें.
सिरका स्प्रे करें-
सीटी को कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में डुबोकर रखें फिर जूने से साफ करें.
गर्म पानी में भिगोना-
इयरबड में थोड़ा डिशवॉश लगाकर सीटी के अंदर की गंदगी को निकालें.
इयरबड से अंदर की सफाई-
अगर दाग जिद्दी हैं तो स्टेनलेस स्टील क्लीनर का इस्तेमाल करें.
स्टील क्लीनर-
Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?