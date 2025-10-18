✕
Oct 18, 2025
Komal-singh
8 आसान और खूबसूरत रंगोली डिजाइन आइडिया
दिवाली का त्योहार सिर्फ दीयों की रोशनी से नहीं, बल्कि रंगोलियों की खूबसूरती से भी घर-आंगन को जगमगाता है.
रंग-बिरंगी रंगोली न सिर्फ सौंदर्य बढ़ाती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शुभता का प्रतीक भी मानी जाती है.
अगर आप भी इस दिवाली अपने घर को सजाने के लिए कुछ आसान, ट्रेंडी और यूनिक रंगोली डिजाइन ढूंढ रहे हैं.
ताजे फूलों की पंखुड़ियों से बनाई गई यह रंगोली आपके घर में ताजगी और खुशबू दोनों फैलाएगी.
दीये और ज्योति के आकार वाली रंगोली दिवाली के लिए सबसे शुभ मानी जाती है. रंगों के साथ छोटे-छोटे असली दीए लगाकर इसे और आकर्षक बनाएं.
अंबी आकार की रंगोली हमेशा ट्रेंड में रहती है. इसमें आप चमकीले रंगों के साथ गोल्ड ग्लिटर जोड़कर एक रॉयल टच दे सकते हैं.
छोटे-छोटे डॉट्स से बनी यह साउथ इंडियन स्टाइल रंगोली देखने में सुंदर और बनाने में आसान होती है.
अगर आप कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं, तो स्क्वायर, सर्कल या डायमंड शेप में आधुनिक डिजाइन ट्राई करें.
