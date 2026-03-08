✕
क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत
थायरॉइड गले के सामने वाले हिस्से में मौजूद एक छोटी, तितली जैसी दिखने वाली ग्रंथि होती है, जो शरीर के कई जरूरी कामों को कंट्रोल करती है.
आइए जानते हैं कि शरीर में थायरॉइड की समस्या होने पर शुरुआती संकेत कौन-कौन से दिखाई दे सकते हैं.
Espresso की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को दूसरों के मुकाबले ज्यादा ठंड लगती है, तो यह थायरॉइड से जुड़ा संकेत हो सकता है.
गर्दन के आसपास सूजन या हल्की गांठ महसूस होना भी थायरॉइड की समस्या का एक संभावित लक्षण माना जाता है.
बार-बार चीजें भूल जाना, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होना या दिमाग का सुस्त महसूस होना भी इस समस्या की ओर इशारा कर सकता है.
महिलाओं में पीरियड्स का ज्यादा आना या उनका अनियमित होना भी कई बार थायरॉइड असंतुलन से जुड़ा होता है.
अगर खान-पान में कोई खास बदलाव नहीं किया है, फिर भी वजन तेजी से बढ़ रहा है, तो ये थायरॉइड गड़बड़ी का संकेत हो सकता है.
