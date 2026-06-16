क्या E20 पेट्रोल में 'गन्ने का रस' मिला है?

देश में E20 पेट्रोल या इथेनॉल फ्यूल पर बहस तेज हो गई है. वायरल वीडियो में फ्यूल टंकी पर चींटी और मक्खियां भिनभिनाती नजर आ रही है
लोग अंदाजा लगा रहे है कि इथेनॉल फ्यूल में गन्ने और मक्के का रस मिला होता है जिससे चीटियां और मक्खियों ने फ्यूल टैंक पर कब्जा कर लिया है
लेकिन एक्सपर्ट ने लोगों के दावों को सिरे नकार दिया है. E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है
भारत में पेट्रोलियम के इंपोर्ट को कम करने और बायो फ्यूल का यूज बढ़ाने के लिए इथेनॉल का ईंधन में मिश्रण किया जाता है
इथेनॉल को गन्ने, मक्का और तमाम फसलों के बचे-कुछ बेस्ट से बनाते हैं लेकिन प्रोसेस में चीनी या मिठास पूरी तरह खत्म हो जाती है
जब पेट्रोल में मिलाने के लिए लास्ट प्रॉडक्ट बनाते हैं तो वह सिर्फ केमिकल एल्कोहॉल यानी इथेनॉल रह जाता है
इसलिए यह कहना गलत होगा कि इथेनॉल में गन्ने का रस होता है लेकिन एक्सपर्ट ने चींटी और मक्खियों का कारण बताया है
एक्सपर्ट कहते हैं कि इथेनॉल से चीनी-मिठास तो खत्म हो जाती है लेकिन मीठी खुशबू रह जाती है जो चींटी और मक्खियों को भ्रमित कर सकती है
शायद यही कारण है कि गंध से आकर्षित होकर चींटी और मधुमक्खियों ने कार और बाइक के फ्यूल टैंक को अपना अड्डा बना लिया