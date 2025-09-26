भारत के वो मंदिर जहाँ लंकेश रावण को देवता मानते हैं लोग

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा शहर में रावण मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि यहीं से उसने भगवान शिव के मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी। यहाँ विशाल शिवलिंग बना है।