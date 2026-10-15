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दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी है!

Kajal-jain
Oct 15, 2026
Oct 15, 2026
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बुराई पर अच्छाई की जीत  - यह त्योहार भगवान राम द्वारा रावण के वध और मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के संहार की याद में मनाया जाता है

शस्त्र पूजा - दशहरे के दिन पारंपरिक रूप से अस्त्र-शस्त्रों और वाहनों की पूजा की जाती है

शमी के पौधे की पूजा - इस दिन शमी के पेड़ या पौधे की पूजा करने और उसकी पत्तियां (जिन्हें सोने का प्रतीक माना जाता है) आपस में बांटने की परंपरा है

रावण दहन - बुराई के प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं

नया वाहन या वस्तु खरीदना - इस दिन सोना, वाहन, नई झाड़ू, तिल का तेल या रामायण ग्रंथ खरीदना बेहद शुभ माना जाता है

विजया मुहूर्त में कार्य - इस दिन दोपहर के समय 'विजय मुहूर्त' में किया गया हर कार्य और पूजा सिद्धि दायक होती है

दुर्गा विसर्जन और पूजा - इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन और नवरात्रि का समापन होता है

गुप्त दान - दशहरे पर जरूरतमंदों को फल, वस्त्र या गुप्त दान करना पुण्यकारी माना गया है

संकल्प लेना - इस दिन अपने भीतर की किसी एक बुरी आदत या दुर्गुण को छोड़ने का संकल्प लिया जाता है

रिश्तों की शुरुआत - इस दिन पुराने गिले-शिकवे मिटाकर अपनों और बिछड़े रिश्तेदारों से गले मिलकर संबंध सुधारने का शुभ अवसर माना जाता है

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