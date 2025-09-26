✕
Sep 26, 2025
Anuradha-kashyap
7 आसान नियम जो दशहरा पर आपके दिन को बनाए खास
दशहरा पर मांस, शराब, प्याज और लहसुन जैसी चीज़ें न खाएं. साधारण, शुद्ध और सात्विक खाना खाने से मन और शरीर दोनों शांति में रहते हैं.
इस दिन किसी से झूठ न बोलें और न किसी की बुराई करें.अच्छे शब्द और सच बोलने से घर में खुशियाँ बनी रहती हैं.
बड़ों, महिलाओं और गरीबों का अपमान मत करें, दूसरों का सम्मान करने से रिश्ते मजबूत और घर का माहौल अच्छा बनता है.
दशहरा पर किसी से झगड़ा या बहस न करे, शांत रहने से दिन का महत्व बढ़ता है और मन भी हल्का रहता है.
इस दिन किसी जानवर या पक्षी को परेशान न करें, दया और करुणा दिखाने से घर में सकारात्मक एनर्जी आती है.
पेड़-पौधों को काटने या नुकसान पहुंचाने से बचें, प्रकृति की रक्षा करने से खुशहाली बढ़ती है.
दशहरा पर काले रंग के कपड़े न पहनें, हल्के और शुभ रंग पहनने से दिन की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है.
