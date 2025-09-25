Dussehra 2025: जाने लंकापति रावण के जीवन से जुड़ी रहस्यमयी बातें

ब्रह्मदेव के वरदान के बाद रावण ने देवलोग पर भी विजय प्राप्‍त कर ली थी और यमलोक पर भी अधिकार जमा लिया, इतनी ही नहीं रावण ने नरक भोग रही आत्‍माओं पर भी कब्‍जा किया था और उन्हें सेना में शामिल किया था