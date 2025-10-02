✕
Oct 02, 2025
Chhaya-sharma
Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं से मिलेगी मुक्ति
पंचांग के अनुसार, 02 अक्टूबर गुरुवार के दिन दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा
इस साल दशहरा पर रवि योग समेत कई मंगलकारी योग बन रहे हैं
ऐसे में दशहरा पूजा के समय इन मंत्रों का जप कर सकते हैं और जीवन में शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं.
चलिए जानते हैं क्या हैं वो पावरफुल मंत्र
ॐ सर्वावगुनवर्जिताया नम:
ॐ विभिषनप्रतिश्थात्रे नम:
ॐ जरामरनवर्जिताया नम:
ॐ यज्वने नम:
ॐ सर्वयज्ञाधिपाया नम:
