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मुन्नार, केरल: दक्षिण भारत के कश्मीर के नाम से मशहूर मुन्नार की हरी-भरी पहाड़ियाँ मानसून के दौरान शानदार हरियाली से जगमगा उठती हैं.
Jul 07, 2026
Shivangi-shukla
उदयपुर, राजस्थान: मानसून के मौसम में "झीलों के शहर" राजस्थान में झीलें लबालब भर जाती हैं और आसपास की अरावली पहाड़ियाँ हरी-भरी हो जाती हैं.
शिलांग, मेघालय: मानसून के दौरान शिलांग में पहाड़ इतने खूबसूरत लगते हैं कि ये व्यू आप कभी नहीं भूल पाएंगे.
कुर्ग, कर्नाटक: भारत के "स्कॉटलैंड" के नाम से मशहूर, कॉफी उत्पादक इस क्षेत्र में मानसून में पहाड़ और भी ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं.
लोनावाला, महाराष्ट्र: हरी-भरी घाटियाँ और धुंध भरे मनोरम दृश्य इसे बरसात के दिनों में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनाते हैं.
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