बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

\u092c\u0930\u0938\u093e\u0924 \u0915\u0947 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0915\u094d\u0916\u093f\u092f\u093e\u0901 \u0918\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092a\u0930\u0947\u0936\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0928\u0940\u0902\u092c\u0942, \u0932\u094c\u0902\u0917, \u0915\u092a\u0942\u0930, \u0928\u0940\u092e \u091c\u0948\u0938\u0940 \u091a\u0940\u091c\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0907\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0906\u0938\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0917\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0925\u094b\u0921\u093c\u0940 \u0938\u092b\u093e\u0908 \u0914\u0930 \u0918\u0930\u0947\u0932\u0942 \u0928\u0941\u0938\u094d\u0916\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0918\u0930 \u092e\u0915\u094d\u0916\u0940-\u092e\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0914\u0930 \u0906\u0930\u093e\u092e\u0926\u093e\u092f\u0915 \u0930\u0939 \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964