बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

नींबू को काटकर रस वाले हिस्से में 8 लौंग लगाएं और खिड़की के पास रखें, मक्खियाँ इससे कम आती हैं।

घर को अच्छे  से साफ करे, क्योकि गंदगी या कचरा मक्खियों को बुलाता है।

कचरे को समय-समय पर साफ करें और कचरे को ढक्कन वाले डिब्बे में रखें ताकि मक्खियाँ वश में न रहें।

एक कॉटन पर ट्री-ट्री ऑयल लगाकर घर के कोनों में रखें, यह सुगंध मक्खियों को भगाती है।

हर रोज थोड़ा कपूर जला कर घर में रखें, उसकी महक से मक्खियाँ और अन्य कीड़े भाग जाते हैं।