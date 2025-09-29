✕
Sep 29, 2025
Anuradha-kashyap
ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न टच, दुर्गा पूजा में छा जाएगा आपका जलवा
सिल्क साड़ी पर कमर बेल्ट का इस्तेमाल करें, यह क्लासिक साड़ी को नया अंदाज़ देता है और आपका लुक तुरंत फैशन-फ़ॉरवर्ड दिखने लगता है
अगर आप साड़ी पहनने में कम्फर्टेबले नहीं हैं, तो इंडो-फ्यूज़न गाउन ट्राय करें, ट्रेडिशनल प्रिंट्स वाला गाउन पूजा के माहौल में भी पूरी तरह फिट बैठता है
कांजीवरम साड़ी हमेशा रॉयल लगती है, इसे कंट्रास्टेड स्लीवलेस ब्लाउज़ और हल्के मेकअप के साथ पहनें यह ट्रेडिशनल में भी ग्लैम टच जोड़ देता है.
साड़ी को नए ड्रेपिंग स्टाइल में पहने जैसे फ्रंट-पल्लू या धोटी स्टाइल, इससे आप भीड़ में अलग दिखेंगे और आपका लुक यूनिक लगेगा
मॉडर्न और कम्फर्टेबल लुक के लिए शरारा या पलाज़ो सेट चुनें, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक से पूजा का त्योहार और भी खास लगेगा
भारी ज्वेलरी की जगह ऑक्सीडाइज़्ड या पर्ल ज्वेलरी ट्राय करें यह आउटफिट में मिनिमल और मॉडर्न टच लाती है, साथ ही पूजा के लिए भी परफेक्ट रहती है
फ्लोरल प्रिंटेड साड़ियां या गाउन दुर्गा पूजा के दिन तरोताज़ा लुक देते हैं, हल्के गहने और क्लच के साथ यह आउटफिट बेहद एलीगेंट दिखता है
