बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?
Mohammad-nematullah
Mar 01, 2026
Mar 01, 2026
Mohammad-nematullah
दुबई सरकार के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस फीस से आता है
आम लोगों पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन UAE सरकार बिजनेस पर टैक्स लगाती है
लाखों लोग दुबई में घूमने आते हैं. होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट की जगहों पर 'टूरिज्म दिरहम' नाम का टैक्स लगाया जाता है
दुनिया भर में मशहूर एमिरेट्स एयरलाइन सरकार के लिए भारी मुनाफ़ा कमाती है
बुर्ज खलीफा जैसी शानदार इमारत बनाती हैं, इन्वेस्टमेंट, लीज और टूरिज्म के जरिए सरकार का खजाना भरती रहती है
बिना इनकम टैक्स भी दुबई इतना अमीर कैसे?
