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‘दृश्यम 3’ की स्टारकास्ट की फीस
Kamesh-dwivedi
Aug 31, 2026
Aug 31, 2026
Kamesh-dwivedi
अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘दृश्यम 3’ की रिलीज का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है. जानिए फिल्म के कलाकारों की फीस.
अजय देवगन- 18 से 22 करोड़
तब्बू- 2.5 से 3.5 करोड़
श्रिया सरन- 1 से 1.5 करोड़ रुपये
रजत कपूर- 40 लाख से 70 लाख रुपये
प्रकाश राज
जयदीप अहलावत
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