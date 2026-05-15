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तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद
Deepika-pandey
May 15, 2026
May 15, 2026
Deepika-pandey
तांबे की बोतल में कम से कम 8-12 घंटे पानी रखना चाहिए.
ये पानी पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
पाचन क्रिया में सुधार
वजन घटाने में सहायक
इम्यूनिटी और संक्रमण से बचाव
त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद
थायरॉइड और एनीमिया में सुधार
हड्डियों को करता है मजबूत
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