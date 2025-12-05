✕
Dec 05, 2025
Karishma-upadhyay
मुलेठी को पानी में उबालकर पीने से सेहत को होते हैं ये चमत्कारी फायदे, जानें इसका तासीर!
सुबह खाली पेट नींबू पानी, जीरा पानी और अजवाइन का पानी पीने के फायदों के बारे में तो हर कोई जानता है.
लेकिन क्या आपने कभी सुबह खाली पेट मुलेठी का पानी पीकर देखा है, जिसका इस्तेमाल सदियों के वक्त आयुर्वेद में किया जाता है.
दरअसल मुलेठी एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन इसका पानी सर्दियों में काफी फायदेमंद होता है.
मुलेठी में मौजूद गुण कोर्टिसोल के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे तनाव कम होता है और शरीर एनर्जेटिक रहता है.
बता दें कि स्ट्रेस और चिंता से दूर रहने के लिए मुलेठी का पानी पीना काफी फायदेमंद माना जाता है.
मुलेठी पेट के लिए भी अच्छी मानी जाती है, जो गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या को कम करने में मदद करती है.
ऐसे में जो लोग पेट की दिक्कतों से परेशान रहते हैं, उन्हें पाचन बेहतर रखने के लिए खाने के बाद मुलेठी का पानी जरूर पीना चाहिए.
बता दें कि मुलेठी एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को संक्रमण से दूर रखने में काफी मदद करता है.
रोजाना मुलेठी के पानी पीने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, साथ ही सर्दी और जुकाम जैसी दिक्कतों से राहत मिलता है.
