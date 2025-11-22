✕
Nov 22, 2025
Karishma-upadhyay
नींबू के रस में मिलाकर पी लें ये खास चीज, कई बीमारियों से तुरंत मिलेगा छुटकारा!
दरअसल हम बात कर रहे हैं अदरक के रस की, जिसे नींबू के रस में मिलाकर पीने से न केवल फायदे होते हैं, बल्कि कई बीमारियों में भी राहत मिलता है.
ऐसे में रोजाना सुबह खाली पेट एक चम्मच ताजा अदरक के रस में नींबू का रस मिलाकर पीना काफी फायदेमंद माना जाता है.
बता दें कि कुछ लोगों को ये तीखी लगती है, तो ऐसे में आप इसे एक कप गुनगुने पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं.
वहीं खांसी या कफ हो तो इसमें शहद मिलाकर पीने से भी तुरंत आराम मिलेगा और 10 से 15 दिन लगातार इसे पीने से बेहतर परिणाम मिलेगा.
अदरक और नींबू, दोनों ही पाचन तंत्र के लिए अमृत समान हैं, जो गैस, अपच, भारीपन, मितली और पेट में मरोड़ जैसी दिक्कतों में राहत देते हैं.
ऐसे में अदरक मेटाबॉलिज्म तेज करता है और नींबू शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है.
दरअसल ये एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक की तरह काम करता है, जिससे त्वचा साफ, फेफड़ों पर बोझ कम और शरीर हल्का महसूस होता है.
बता दें कि ये सर्दी-खांसी और गले की खराश में भी तुरंत राहत देता है, क्योंकि अदरक में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं और नींबू इम्यूनिटी बढ़ाता है.
ऐसे में नींबू खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है, वहीं अदरक का रस ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में मदद करता है.
