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सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?
Deepika-pandey
May 21, 2026
May 21, 2026
Deepika-pandey
सुबह खाली पेट कॉफी पीना आमतौर पर सही नहीं माना जाता है.
ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.
एसिडिटी और सीने में जलन हो सकती है.
हार्मोनल असंतुलन हो सकता है.
पोषण की कमी हो सकती है.
ब्लड शुगर बढ़ सकता है.
वजन बढ़ सकता है.
कॉफी पीने से पहले एक गिलास गुनगुना पानी और हल्का नाश्ता जरूर करें.
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