✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
हार्ट के लिए किसी वरदान से कम नहीं ये 4 देसी ड्रिंक्स, फटाफट करें डाइट में शामिल!
हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा कम करने, साथ ही ब्लड फ्लो को सुधारने के लिए रोजाना ये 4 देसी ड्रिंक्स जरूर पीएं.
इसमें मौजूद कैटेचिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं.
ग्रीन टी-
बता दें कि रोजाना 2 से 3 कप ताजा ग्रीन टी पीने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा कम होता है और ब्लड फ्लो बेहतर बनता है.
इसमें मौजूद प्यून कैलिज और एंथोसायनिन धमनियों की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं.
अनार का जूस-
ऐसे में रोजाना अनार का जूस पीने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर और प्लाक की जमना स्लो होती है, साथ ही ये हेल्थ के लिए बेहतर होती है.
इसमें नाइट्रेट्स होते हैं जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, साथ ही रक्त वाहिकाओं को फैलाते हैं.
चुकंदर का जूस-
बता दें कि रोजाना चुकंदर का जूस पीने से धमनियों की कठोरता कम होती है और ब्लड फ्लो भी काफी सुधरता है.
इसमें मौजूद करक्यूमिन सूजन और फैट को कम करता है, साथ ही धमनियों में ब्लड फ्लो बढ़ता है.
हल्दी वाला दूध-
ऐसे में रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से ये प्लाक बनने के खतरे को कम करती है और करक्यूमिन के अवशोषण को बढ़ाती है.
Read More
सर्दियों में भी बाल रहेंगे हेल्दी और शाइनी, हेयरफॉल-ड्राइनेस खत्म करने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे!
शाम की चाय के साथ मिनटों में बनाएं टेस्टी प्याज ब्रेड पकौड़े, नोट कर लें इंस्टेंट रेसिपी!
खुद को स्वीकारने से करें सेल्फ लव की शुरुआत, जानें सेल्फ एक्सेप्टेन्स के 3 असरदार तरीके!
बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से भरपूर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, आप भी जरूर करें ट्राई!