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भूलकर भी न करें इन सब्जियों और फलों को fridge में रखने की गलती
Shivangi-shukla
Jun 05, 2026
Jun 05, 2026
Shivangi-shukla
टमाटर: ठंड से उनकी इनर लेयर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे वे नरम और बेस्वाद हो जाते हैं.
आलू- फ्रिज के तापमान में रखने से इनमें मौजूद स्टार्च शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इनका स्वाद बदल जाता है
केले: गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु से होने के कारण, वे ठंड सहन नहीं कर पाते
एवोकैडो: कच्चे एवोकैडो को ठंडी जगह पर रखने से वे पकते नहीं हैं.
खट्टे फल: संतरे, नींबू और लाइम के छिलके फ्रिज में रखने पर सिकुड़ जाते हैं, और खराब हो जाते हैं.
प्याज: फ्रिज में नमी के कारण इनमें फफूंदी लग जाती है, ये सख्त हो जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं
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