Sep 27, 2025
Karishma-upadhyay
ट्रिप पर जाने से पहले साथ रखना न भूलें ये 7 चीजें, वरना हो सकती है परेशानी!
किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जिन्हें साथ रखना बेहद जरूरी होता है.
तो आइए आज हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको ट्रिप पर जाने से पहले साथ रख लेना चाहिए.
किसी भी होटल में चेक-इन और सुरक्षा के लिए अपने साथ आईडी प्रूफ जरूर रखें.
पहचान पत्र-
छोटे-मोटे हेल्थ प्रॉब्लम से निपटने के लिए फर्स्ट एड किट हमेशा साथ रखें.
दवाइयां और फर्स्ट एड किट-
आजकल यूपीआई का जमाना है, लेकिन कभी-कभी कैश की भी जरूरत पड़ जाती है.
कैश और कार्ड-
कहीं भी जाने से पहले ब्रश, साबुन और सैनिटाइजर जैसी चीजें जरूर साथ रखें.
टॉयलेटरीज-
कहीं भी और कभी भी मौसम खराब हो सकता है इसलिए बारिश से बचने के लिए ये जरूर रखें.
छाता या रेनकोट-
मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर चार्जर और पावर बैंक की जरूरत कहीं भी हो सकती है.
चार्जर और पावर बैंक-
भूख लगने पर तुरंत एनर्जी देने वाली चीजें और हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी की बोतल भी साथ रखें.
स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स-
