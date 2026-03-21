सुबह-सुबह पानी पीने से बढ़ता है प्रेशर? जानें कितनी सच है ये बात

बड़ी आंत का काम उस बचे हुए पदार्थ से पानी सोखकर मल में बदलना होता है. अगर शरीर में पानी की कमी होती है, तो आंत अधिक पानी सोख लेती है. जिससे कब्ज की समस्या होने लगती है.