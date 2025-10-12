✕
Oct 12, 2025
Karishma-upadhyay
मेमोरी के साथ फिजिकल हेल्थ भी होगी लाजवाब, बस दिमाग को तेज करने के लिए रोजाना करें ये 7 काम!
अगर आप भी दिमाग को तेज करने के लिए कुछ आदतों को अपनाना चाहते हैं, साथ ही फिजिकल हेल्थ भी बेहतर बनाना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको ऐसे 7 कामों के बारे में बताते हैं, उन्हें रोजाना करने से आपकी मेमोरी और फिजिकल हेल्थ दोनो बेहतर होगी.
जैसे तेज चलना, योग या स्विमिंग करने से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है.
नियमित व्यायाम करें-
नींद पूरी करना याददाश्त और फोकस के लिए बेहद जरूरी है.
7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें-
हरी सब्जियां, अखरोट, ओमेगा-3 से भरपूर चीजें अपनी डाइट में शामिल करें.
ब्रेन-फ्रेंडली डाइट अपनाएं-
हमेशा कोई स्किल, भाषा या रेसिपी सीखने की कोशिश करें, ये दिमाग को एक्टिव रखती है.
नई चीजें सीखें-
खासकर सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें ताकि नींद पर असर न पड़े.
स्क्रीन टाइम सीमित करें-
पानी की कमी से थकान और ब्रेन फॉग हो सकता है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी पीएं.
हाइड्रेशन का ध्यान रखें-
लक्ष्य तय करने और उसे ट्रैक करने से दिमाग को प्रेरणा और दिशा मिलती है.
लक्ष्य तय करें-
