Nov 20, 2025
Karishma-upadhyay
जिम का झंझट छोड़ें, अब पेट की चर्बी घटाने के लिए घर पर करें ये 5 एक्सरसाइज!
आजकल के समय में ज्यादातर लोग पेट की लगातार बढ़ती चर्बी से बेहद परेशान हैं और रोजाना जिम जाते है.
ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जिम जाने से पेट की चर्बी जल्दी कम होती है, वहीं कुछ लोगों को तो जिम जाने का भी समय नहीं मिलता.
ऐसे में अगर आप भी पेट की चर्बी से परेशान हो चूकें हैं, लेकिन जिम नहीं जाना चाहते हैं या जिम जाने का समय नहीं मिलता है.
तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो पेट की चर्बी घटाने के लिए काफी असरदार हैं.
इसे करने के लिए कोहनियों और पैरों की उंगलियों पर शरीर को सीधा रखें, साथ ही पीठ और कूल्हे को एक सीधी रेखा में रखें.
प्लैंक-
इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर कूदते हुए पैरों को फैलाएं और हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं.
जंपिंग जैक्स-
इसे करने के लिए 30 सेकंड तक स्किपिंग करें, फिर 30 सेकंड का ब्रेक लें, इसे कम से कम 10 मिनट तक दोहराएं.
स्किपिंग-
इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर घुटनों को मोड़ें जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों, साथ ही पीठ और कमर को सीधी रखें.
स्क्वाट्स-
इसके लिए जमीन पर लेटकर घुटने मोड़ें और पैरों को जमीन पर रखें, साथ ही हाथों को सिर के पीछे रखकर कमर का ऊपरी हिस्सा उठाएं.
सिट-अप्स-
