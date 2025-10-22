✕
Oct 22, 2025
Karishma-upadhyay
चेहरे पर भूलकर भी न आजमाएं ये 6 घरेलू नुस्खे, वरना कील-मुहांसों से भर सकता है आपका मुखड़ा!
आज के समय में ज्यादातर लोग रोजाना चेहरे पर अलग-अलग तरह के घरेलू नुस्खे आजमाते हैं.
ऐसे में अगर आप भी घरेलू नुस्खा आजमाते वक्त चेहरे पर अलग-अलग तरह की चीजें लगा लेते हैं.
तो आइए आज हम आपको 6 ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जिन्हें भूलकर भी आपको अपने चेहरे पर नहीं आजमाना चाहिए.
तेज एसिडिक होने के कारण नींबू का रस सीधे चेहरे पर लगाने से जलन और रैशेज हो सकते हैं.
नींबू का रस-
बेकिंग सोडा का फेस पैक चेहरे पर लगाने से त्वचा रूखी और सेन्सेटीव हो सकती है.
बेकिंग सोडा-
चेहरे पर टूथपेस्ट लगाने से इसमें मौजूद फ्लोराइड और मेन्थॉल त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.
टूथपेस्ट-
चेहरे पर ज्यादा मात्रा में हल्दी लगाने से त्वचा पीली और चिपचिपी हो सकती है.
हल्दी का अत्यधिक प्रयोग-
चेहरे पर बार-बार कच्चा दूध लगाने से बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जिससे मुंहासे बढ़ सकते हैं.
कच्चा दूध-
हर दिन चेहरे पर सरसों या नारियल का तेल लगाने से ऑयली स्किन पर पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं.
तेल-
Read More
ब्रेकफास्ट में जल्दी से बनाएं सूजी बेसन चीला, नोट कर लें स्पेशल रेसिपी!
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट हैं ये 7 देश, जो करेंगे आपके सपनों को साकार!
कब्ज और गंदे कोलेस्ट्रॉल से मिलेगा छुटकारा! बस खाने के बाद चबा लें ये हरा पत्ता
नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को