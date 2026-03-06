✕
सोने से पहले बिल्कुल भी न खाएं ये 5 चीजें, वरना हो सकती है दिक्कत
Preeti-rajput
Mar 06, 2026
Mar 06, 2026
Preeti-rajput
पालक में आयरन, कैल्शियम और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन रात में इसे खाने से बचना चाहिए।
पालक
कच्चा खीरा और चुकंदर पानी की मात्रा से भरपूर होते हैं, लेकिन रात में खाने से बार-बार बाथरूम जाना पड़ सकता है।
कच्चा खीरा और चुकंदर
फलों का जूस विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, लेकिन रात में पीने से शुगर लेवल बढ़ सकता है.
फ्रूट जूस
रात को ज्यादा मसालेदार खाना खाने से सीने में जलन और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है।
मसालेदार खाना
रात को सोने से पहले कॉफी, चाय और चॉकलेट बिलुकल नहीं खाना चाहिए.
कॉफी, चाय और चॉकलेट
Read More
संतरे से ज्यादा फायदेमंद हैं उसके छिलके, जानिए इसके लाभ
सोने से पहले बिल्कुल भी न खाएं ये 5 चीजें, वरना हो सकती है दिक्कत
क्या गैस सिलेंडर भी होता है एक्सपायर, जानें कैसे चेक करें डेट?
गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है गन्ने का रस, जानें क्यों है यह इतना फायदेमंद