✕
Sep 23, 2025
Shivashakti-narayan-singh
तुलसी के पास ना रखें ये चीज वरना आ जाएगी गरीबी
मान्यताओं के अनुसार हमें तुलसी के पौधों के आसपास कुछ भी नहीं रखना चाहिए.
तुलसी के पौधे के अगल-बगल कोई और भी पेड़ नहीं उगाना चाहिए.
आईए जानते हैं उन पेड़ों के बारे में जिन्हें तुलसी के पास नहीं उगाना चाहिए.
कैक्टस को तुलसी के पास उगने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है.
शमी के पौधों को तुलसी के पास न रखें अन्यथा आर्थिक रूप से परेशानियां आयेंगी.
हमें बरगद की छाया को कभी भी तुलसी के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए.
Read More
नवरात्रि में व्रत के लिए घर पर बनाएं मखाना काजू खीर, नोट कर लें परफेक्ट मिठाई की रेसिपी
क्यों घर में कछुआ रखना होता है बेहद शुभ, जाने यहां
तुलसी के पास ना रखेंगे चीज वरना आ जाएगी गरीबी
एसिडिटी की समस्या से मिलेगी राहत, बस रोजाना सोने से पहले खा लें ये 1 छोटी चीज