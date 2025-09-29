✕
Sep 29, 2025
Karishma-upadhyay
सूरज ढलते ही भूलकर भी न करें ये 4 काम, वरना लक्ष्मी जी हो जाएंगी नाराज!
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूरज ढलने के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए.
ज्यादातर लोग जानें-अंजाने में सूरज ढलने के बाद ये गलतियां कर बैठते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं.
तो आइए जानते हैं ऐसे 4 कामों के बारे में जिन्हें करने से लक्ष्मी जी की कृपा कम हो सकती है और घर में दरिद्रता आती है.
माना जाता है कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू-पोछा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है.
झाड़ू-पोछा-
सूरज ढलने के बाद तुलसी को छुना वर्जित है, क्योंकि इससे पुण्य घटता है.
तुलसी को छूना-
सूरज ढलने के बाद मुख्य द्वार पर अंधेरा न करके दीपक जलाकर रोशनी बनाए रखें.
मुख्य द्वार पर अंधेरा-
कहा जाता है कि पैसों का लेनदेन करने से आर्थिक हानि और दरिद्रता का भय रहता है.
पैसों का लेन-देन-
ऐसे में घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए शाम के समय दीपक जलाना और भजन करना बहुत लाभकारी माना जाता है.
इससे घर में शांति और सकारात्मकता आती है, साथ ही मां लक्ष्मी प्रसन्न रहकर अपनी कृपा बनाए रखती हैं.
