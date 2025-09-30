✕
Sep 30, 2025
Karishma-upadhyay
पार्लर का झंझट हुआ खत्म! अब इस तरीके से घर पर ही कर लें मैनीक्योर-पेडीक्योर
ज्यादातर महिलाओं को मैनीक्योर-पेडीक्योर करवाना बेहद पसंद होता है, जिसके लिए उन्हें बार-बार पार्लर जाना पड़ता है.
ऐसे में अगर आपको भी मैनीक्योर-पेडीक्योर करवाने का मन है, लेकिन पार्लर नही जाना जाती हैं.
तो आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिनकी मदद से आप अब घर पर ही मैनीक्योर-पेडीक्योर कर सकती हैं.
घर पर मैनीक्योर-पेडीक्योर करने के लिए सबसे पहले गुनगुने पानी में नमक और शैम्पू डालकर हाथ-पैर भिगोएं.
फिर चीनी और शहद का घरेलू स्क्रब बनाकर डेड स्किन हटाएं और नेल क्लिपर से नाखून काटकर फाइल से शेप दें.
अब क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल्स को हल्का सा पीछे करें और प्यूमिक स्टोन से एड़ियों की सख्त त्वचा को साफ करें.
फिर त्वचा को मुलायम बनाने के लिए मॉइस्चराइजर से हाथ-पैर की मसाज करें और एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डालें.
अंत में नेल पॉलिश का पहले बेस कोट, फिर कलर और अंत में टॉप कोट लगाकर सूखने दें और इस दौरान आराम करें.
बता दें कि हफ्ते में एक बार ये रूटीन अपनाने से पार्लर जैसी चमक घर पर ही मिल सकती है.
