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कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

Sohail-rahman
Jun 04, 2026
Jun 04, 2026
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिवकुमार ने शपथ ले ली है.

इस बीच, उनकी बेटी डीकेएस ऐश्वर्या एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं.

उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.

इसके बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा.

वे बेंगलुरु स्थित 'ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी' की ट्रस्टी के रूप में काम कर रही हैं.

डीकेएस ऐश्वर्या की शादी अमर्त्य हेगड़े से हुई है.

अमर्त्य हेगड़े का भी राजनीतिक परिवार से जुड़ाव रहा है.

अमर्त्य हेगड़े कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा के नाती हैं.

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