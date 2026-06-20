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पीरियड पेन में आराम देंगे ये DIY टिप्स

Kajal-jain
Jun 20, 2026
Jun 20, 2026
Kajal-jain

पीरियड्स में बॉडी में इरिटेशन, पेन और क्रैंप्स आना कॉमन है इसलिए बॉडी को जितना ग्राउंडेड को रिलेक्स रखेंगे उतना बेहतर रहेगा

रात को सोने से पहले पैरों और तलवों में गर्म तेल से मालिश कीजिए. इससे शरीर को आराम और नर्वस सिस्टम बैलेंस होगा

पीरियड्स के दिन हमेशा नॉर्मल दिनों की तरह नहीं होते इसलिए आराम, शांति और इमोशनल केयर पर फोकस करें

पीरियड्स के समय मूड स्विंग्स काफी ज्यादा होते हैं इसलिए बड़े फैसले या स्ट्रेस लेने से बचें. अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें

पीरियड्स में हल्का खाना खाएं. न जंक फूड, न स्नैक्स और न ज्यादा तला-भुना. हल्का खाना जल्दी डाइजेस्ट और पेट के लिए कंफर्टिंग होगा

पीरियड्स में कोशिश करें कि न तो ज्यादा हैवी सामान उठाएं और ना ही ज्यादा मेहनत वाले काम करें. इससे पीरियड पेन या क्रैंप्स बढ़ सकते हैं

पीरियड्स के पेन में एक्सपर्ट की सलाह पर ही दवाई खाएं. बिना कंसलटेशन के दवा खाना खतरनाक हो सकता है

हो सके तो दिन में एक बार हर्बल टी ट्राई करें. इससे पेट, मसल्स, स्ट्रेस में राहत मिलेगी.

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