Oct 05, 2025
Anuradha-kashyap

चुकंदर से बनाएं अपने होंठों के लिए नेचुरल लिप बाम

चुकंदर में नेचुरल रंग और पोषण तत्व होते हैं, यह आपके होंठों को गहराई से मॉइस्चराइज करता है

चुकंदर के अलावा, आपको कोको बटर, शिया बटर और नारियल तेल की ज़रूरत होगी

चुकंदर को अच्छे से उबालकर या भाप में पका कर मिक्सी में पीस लें, इससे एक स्मूद पेस्ट बन जाएगा, जो लिप बाम के लिए बेस के रूप में इस्तेमाल होगा

कोको बटर, शिया बटर और नारियल तेल को हल्का गर्म करें, यह मिश्रण चुकंदर पेस्ट के साथ आसानी से मिल जाएगा और लिप बाम की क्रीम जैसी टेक्सचर तैयार करेगा

गर्म बटर और तेल के मिश्रण में चुकंदर पेस्ट डालें, अच्छे से मिलाएं ताकि रंग और पोषण तत्व होंठों तक पहुंचें

तैयार मिश्रण को छोटे बाम कंटेनर या टिन में डालें, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें ताकि लिप बाम सेट हो जाए और इस्तेमाल के लिए तैयार हो.

लिप बाम को दिन में दो-तीन बार लगाएं, यह होंठों को मॉइस्चराइज करता है, उन्हें गुलाबी बनाता है और सर्दियों में ड्राई होने से बचाता है.

