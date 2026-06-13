DIY Protein Powder: लोहे-सा फौलाद बनेगा शरीर!

इंडियन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट किचन इंग्रीडिएंट से बने होममेड प्रोटीन पाउडर को मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट से सस्ता और असरदार मानते हैं
यह मांसपेशियों की मरम्मत, इंस्टेंट एनर्जी और बेहतर डायजेशन के लिए प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, डाइटरी फाइबर और हेल्दी फैट्स प्रदान करता है
प्रोटीन पाउडर की सामग्री - 500 ग्राम भुने हुए चने 500 ग्राम मूंगफली 250 ग्राम बादाम 250 ग्राम काजू 250 ग्राम सूखे खजूर 100 ग्राम मखाना 25 ग्राम सौंफ 10 ग्राम इलायची
सभी चीजों को नॉन-स्टिक पैन में अलग-अलग धीमी आंच पर सेक लें. कुरकुरा होने पर बर्तन में निकालकर ठंडा होने दें
भुने हुए इंग्रीडिएंट को ब्लेंडर में डालें और बारीक-स्मूद पाउडर बनने तक पीसें और एयरटाइल कंटेनर में स्टोर करें
रोजाना सुबह नाश्ते या वर्कआउट के बाद 1-2 बड़े चम्मच पाउडर को एक गर्म गिलास दूध, केले की स्मूदी या दही में मिलाकर खाएं
इन सभी इंग्रीडिएंट में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कैल्शियम समेत शरीर के लिए सभी आवश्यक मिनरल्स मौजूद होते हैं
इस होममेड प्रोटीन पाउडर को खाने से आपको वो सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे जो आप डाइट से नहीं ले पाते और वीकनेस का शिकार हो जाते हैं