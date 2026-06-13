DIY Protein Powder: लोहे-सा फौलाद बनेगा शरीर!

प्रोटीन पाउडर की सामग्री - 500 ग्राम भुने हुए चने 500 ग्राम मूंगफली 250 ग्राम बादाम 250 ग्राम काजू 250 ग्राम सूखे खजूर 100 ग्राम मखाना 25 ग्राम सौंफ 10 ग्राम इलायची