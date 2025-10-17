✕
Oct 17, 2025
Heena-khan
दिवाली पर खास अंदाज में अपनों को भेजें ये संदेश
दिवाली से पहले आप इन खूबसूरत संदेशों को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, सहकर्मी या प्रियजनों को वॉट्सअप या फेसबुक में भेज सकते हैं.
साथ ही आप इन विशेज,कोट्स, ग्रीटिंग्स, मैसेज आदि (Messages Image Greeting) को सेव करके भी रख सकते हैं.
दिवाली का ये प्यारा त्योहार,
आपके जीवन में लाए खुशियां अपार,
लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार,
शुभकामना हमारी करो स्वीकार.
हैप्पी दिवाली 2025 इन एडवां
स
दिवाली आए तो दीप जलाएं,
धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,
जली फुलझड़िया सबको भाए
आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.
दीपों का ये पावन त्योहार,
आपके लिए लाए खुशियां हजार,
लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार!
दिवाली की अग्रिम बधाई
लक्ष्मी जी के आंगन में है,
सबने दीपों की माला सजाई,
दिवाली के इस पावन अवसर पर
आपको कोटी कोटी बधाई
