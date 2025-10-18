✕
Oct 18, 2025
Komal-singh
कुछ ही मिनटों में आप भी अपने घर में बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल समोसा रेसिपी
दिवाली के मौके पर घर की खुशबू और स्वाद दोनों को बढ़ाना हर किसी को पसंद है. अगर आप कुछ क्रिस्पी, टेस्टी और हेल्दी स्नैक बनाना चाहते हैं.
तो मूंग दाल समोसा आपके लिए परफेक्ट है. ये न सिर्फ खाने में लाजवाब है, बल्कि आसानी से घर पर भी बन जाता है.
तो चलिए जानतें है इसे स्टेप-बाय-स्टेप बनाने का आसान तरीका
मूंग दाल को धोकर 2-3 घंटे भिगो दें. फिर इसे उबालकर मुलायम होने तक पकाएं और अतिरिक्त पानी निकाल दें.
पकी हुई मूंग दाल में भुना जीरा, हरी मिर्च, हल्का नमक और धनिया पाउडर मिलाएं. स्वादानुसार अपनी पसंद के मसाले डालें.
गेहूं के आटे में थोड़ा सा तेल मिलाकर नरम आटा गूंध लें. आटे को 15 मिनट ढककर रख दें.
आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलें और आधे हिस्से को काटकर ट्रायंगल शेप में समोसा तैयार करें.
ट्रायंगल समोसा में मूंग दाल की स्टफिंग भरें और किनारों को अच्छे से बंद कर दें ताकि तलते समय मसाला बाहर न निकले.
गर्म तेल में मध्यम आंच पर समोसे को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. गरमा-गरम समोसे परोसें.
