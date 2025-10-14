Rangoli के ये बेहतरीन डिज़ाइन बनाएंगे घर को सुंदर

✕
Oct 14, 2025
Heena-khan
Rangoli के ये बेहतरीन डिज़ाइन बनाएंगे घर को सुंदर
दिवाली के शुभ अवसर पर स्वस्तिक रंगोली बनाने से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि इसे शुभता का प्रतीक भी माना जाता है।
अगर आप रंगोली बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते तो कुछ आसान ट्रिक्स अपनाकर इसे मिनटों में तैयार किया जा सकता है।
अगर आप चाहती हैं कि आपकी रंगोली का आकार एकदम सही बने, तो स्केल का इस्तेमाल करें।
स्वास्तिक रंगोली बनाने से पहले फर्श को साफ करें और सूखा लें। फिर चॉक से हल्का सा निशान बनाकर डिजाइन तय करें।
चाहें तो फूल, चावल या रंगों का चुनाव अपनी सुविधा से करें।
यह डिजाइन दिखने में जरा कठिन लग सकता है, लेकिन इसे आसानी से बनाया जा सकता है।
