Oct 09, 2025
Komal-singh
डैंड्रफ से हो गए है परेशान तो अपनाएं ये घरेलू उपाय
बालों की खुजली और डैंड्रफ की समस्या आजकल आम हो गई है.
यह न केवल बालों की सेहत को प्रभावित करती है, बल्कि आत्मविश्वास को भी कम करती है.
आइए जानते हैं उन घरेलू उपायों के बारे में जो आपके बालों को स्वस्थ और खुजली-मुक्त बना सकते हैं.
नारियल तेल में नींबू का रस मिलाकर बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करें.
दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं. इसे 20-30 मिनट तक सिर पर लगाएं, फिर पानी से धो लें.
एप्पल साइडर विनेगर का उपयोग स्कैल्प के pH लेवल को बैलेंस करता है.
नीम में एंटी-फंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं. नीम की पत्तियों को उबालकर ठंडा करें और इस पानी से बाल धोएं.
एलोवेरा जेल स्कैल्प को ठंडक प्रदान करता है और खुजली को कम करता है.
