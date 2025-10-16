✕
Oct 16, 2025
Karishma-upadhyay
दिवाली की सफाई में नहीं मिल रहा है खाना बनाने का समय, तो इस रेसिपी से झटपट बनाएं क्रिस्पी फाफड़ा!
दिवाली बेहद नजदीक आ गई है और इस वक्त लोग इतना व्यस्त हैं सफाई में कि उन्हें खाना बनाने का भी समय नहीं मिल पा रहा है.
ऐसे में अगर आप भी दिवाली की सफाई में बहुत व्यस्त हैं और आपको भी खाना बनाने का समय नहीं मिल रहा है.
तो आइए आज हम आपको 5 से 10 मिनट में तैयार होने वाली टेस्टी और क्रिस्पी फाफड़ा बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको बेसन, हल्दी पाउडर, अजवाइन, पानी, तेल, नमक और हींग चाहिए.
क्रिस्पी फाफड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन, नमक, अजवाइन, हिंग और नमक डालकर मिक्स कर लें.
फिर इसमें थोड़ा सा तेल डालकर मिलाएं और धीरे-धीरे पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें.
अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलन की मदद से लंबे आकार में बेल लें.
फिर कढ़ाई में तेल गरम करके इसे क्रिस्पी होने तक छान लें और टिशू पेपर पर निकाल लें.
लीजिए तैयार है आपका क्रिस्पी फाफड़ा, अब इसे हरी या टमाटर की चटनी के साथ सर्व करें.
