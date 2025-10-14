✕
Oct 14, 2025
Heena-khan
Diwali पर पहले ये बेस्ट Outfit, करीना-आलिया भी लगेंगी पानी कम
inKhabar.com
दिवाली सिर्फ़ रोशनी, मिठाइयों और जश्न के लिए ही नहीं है बल्कि ये बेस्ट ऑउटफिट पहन खास महसूस करने के लिए भी है.
हर लड़की दिवाली पर सबसे अलग दिखना चाहती है, लेकिन इतने सारे Outfit के साथ, कंफ्यूज होना तो बनता है.
चलिए सबसे ट्रेंडी ऑउटफिट पर नजर डालते हैं.
साड़ी कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती, खासकर त्योहारों के दौरान। लेकिन इस साल, भारी ड्रेप्स को छोड़कर कुछ नया ट्राई करें.
एलिगेंट साड़ियाँ
दिवाली पर लहंगे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको भारी-भरकम दुल्हन वाले लहंगे पहनने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय, पेस्टल शेड् वाले लहंगे लें.
लहंगे
इंडो-वेस्टर्न आउटफिट एकदम सही हैं। क्रॉप टॉप के साथ धोती पैंट, जैकेट के साथ लॉन्ग स्कर्ट
इंडो-वेस्टर्न
अनारकली सूट हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। दिवाली के शाही माहौल के लिए, ज़री या मिरर डिटेलिंग वाली सिल्क या जॉर्जेट की फ्लोर-लेंथ अनारकली पहने।
अनारकली सूट
