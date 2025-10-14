✕
Oct 14, 2025
Chhaya-sharma
दिवाली के दिन कौन से रंग के कपड़े पहनना होता है शुभ?
हिंधू धर्म में दिवाली के त्योहार को बेहद खास माना जाता, पूरे भारत में यह त्योहार बेहद धूम धाम से मनाया जाता है.
साल 2025 में दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर के दिन मनाया जायेगा. लक्ष्मी-गणेश की पूजा का शुभ समय शाम 07:08 से रात 08:18 बजे तक रहेगा.
दिवाली के दिन पूजा का बेहद महत्व होता है, ऐसे में आपको लक्ष्मी पूजा के दौरान किस रंग के कपड़ें पहनने चाहिए. चलिए जानते हैं यहां.
दिवाली के दिन पीला और सुनहरा रंग का वस्त्र पहनना बेहद शुभ होता है क्योंकि यह रंग धन, खुशी और आध्यात्मिकता के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है.
दिवाली के दिन आप लाल रंग के कपड़ें भी पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग पूजा के लिए शुभ होता है और शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
दिवाली की पूजा में आप हरा रंग का कपड़ा भी पहन सकते हैं, यह सद्भाव, उर्वरता और शांति के लिए अच्छा माना जाता है.
दिवाली पूजा में आप गुलाबी रंग के कपड़ें भी पहन सकते हैं. क्योंकि यह रंग प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे शुभ माना जाता है.
सफेद या क्रीम रंग के कपड़ें पहनना भी दिवाली की पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है.
नारंगी और केसरिया रंग भी दिवाली की पूजा के लिे सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह धन और समृद्धि को आकर्षित करता है.
