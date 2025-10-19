Inkhabar Hindi News
Oct 19, 2025
दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से मालपुआ, हर कोई पूछेगा रेसिपी! 

गेहूं का आटा, दूध, चीनी, घी और इलायची पाउडर लें, सभी सामग्री आसानी से मिल जाएंगी.

एक बाउल में गेहूं का आटा डालें, धीरे-धीरे दूध डालकर गाढ़ा लेकिन पतला घोल तैयार करें घोल में इलायची पाउडर और चीनी भी मिलाएं

घोल तैयार होने के बाद इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, यह स्टेप मालपुआ को ज्यादा नरम और फूला हुआ बनाने में मदद करेगा .

एक नॉन-स्टिक पैन या कढ़ाई में घी गरम करें, गर्म घी में धीरे-धीरे घोल डालकर गोल आकार का मालपुआ तैयार करें.

मालपुआ को दोनों तरफ सुनहरा भूरा होने तक सेंकें, इसे ज्यादा तलें नहीं, नहीं तो बाहर क्रिस्पी और अंदर नरम बनाना मुश्किल हो जाएगा

थोड़ी चीनी और पानी में हल्की चाशनी बनाएं, चीनी पूरी तरह घुल जाए तैयार चाशनी में सेंका हुआ मालपुआ डुबोएं.

चाशनी में डुबोए हुए मालपुआ को प्लेट में निकालें, ऊपर से थोड़ी काजू-बादाम डालकर सजाएं

दीवाली पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ यह सुपर टेस्टी मालपुआ शेयर करें, हर कोई इसकी मिठास और नरमी का दीवाना हो जाएगा.

