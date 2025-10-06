✕
Oct 06, 2025
Komal-singh
आसान और टेस्टी होममेड दिवाली स्वीट्स
घर की बनी मिठाइयां न सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं बल्कि सेहतमंद और शुद्ध भी होती हैं.
तो चलिए जानते हैं आसान और टेस्टी होममेड दिवाली स्वीट्स
जिन्हें बनाकर आप अपने परिवार और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं.
दूध को गाढ़ा कर और हल्की चीनी मिलाकर बनाया गया मिल्क केक दिवाली का क्लासिक डेजर्ट है.
काजू और चीनी से बनी यह मिठाई दिवाली के तोहफों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है.
हल्की, मुलायम और परतदार सोनपापड़ी के बिना दिवाली अधूरी लगती है. घर पर इसे बनाना भी बेहद आसान है.
कोको पाउडर और मावा से तैयार की गई यह बर्फी पारंपरिक मिठाइयों में मॉडर्न टच देती है.
खोया और चीनी की चाशनी से बने गुलाब जामुन हर घर की दिवाली को और मीठा बना देते हैं.
