Oct 15, 2025
Chhaya-sharma
दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को लगाएं इन 5 चीजों का भोग
हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दिवाली मनाई जाती है. साल 2025 में दिवाली का त्योहार. 20 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जायेगा
20 अक्टूबर के दिन पूजा का शुभ समय शाम 7 बजकर 08 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.
दिवाली के दिन पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि, धन-वैभव और सौभाग्य आता है
दिवाली पूजा के बाद मां लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है. चलिए जानते हैं माता लक्ष्मी को किन चीजों का भोग पसंद है.
दिवाली की पूजा के बाद माता लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह भोग मां लक्ष्मी जी को सबसे ज्याहा प्रिय है
दीपावली के दिन मां लक्ष्मी को खील का भोग भी लगाना चाहिए. ऐसे करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है
इस मौसम में सिंघाड़े का फल फलता है और यह फल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है. इसलिए दिवाली में माता लक्ष्मी के भोग में इसे जरूर शामिल करें.
दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भोग की थाली में नारियल, सेब, केला, अनार आदि फल जरूर रखें, क्योंकि यह फल लक्ष्मी जी को बेहद पसंद है
माता लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई बहुत पसंद है, ऐसे में आप दिवाली के दिन लक्ष्मी के भोग के लिए दूध से बनी बर्फी जरूर शामिल करें.
