Oct 05, 2025
Prachi-tandon
दिवाली पर गिफ्ट न करें ये चीजें, नाराज हो जाएंगी माता लक्ष्मी!
दिवाली पर फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट देने से पहले जान लें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन-सी चीजें नहीं देनी चाहिए. इससे आपके साथ-साथ सामने वाले के जीवन पर भी असर पड़ सकता है.
भूलकर भी न दें ये चीजें
वास्तु शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि घड़ी देने से अपना समय किसी दूसरे को दे रहे हैं. जो कई तरह से शुभ नहीं होता है.
घड़ी
वास्तुशास्त्र के मुताबिक, आर्टिफिशियल स्मेल वाली कोई चीज देना शुभ नहीं होता है. इसके अलावा परफ्यूम में एल्कोहल होता है, जिसे देना हिंदू रीति-रिवाजों से सही नहीं है.
परफ्यूम
कहा जाता है कि यह देने से रिश्तों में दरार आ जाती है. वहीं, जिसे आप यह तोहफे में दे रहे हैं उसकी नजरों में रिश्ते की कदर खत्म होने लगती है.
रुमाल या तौलिया
भगवान की मूर्ति या तस्वीर गिफ्ट में देने से बचना चाहिए. क्योंकि, भगवान सेवा करने के लिए होते हैं न कि उन्हें वस्तु समझ किसी दूसरे को देना चाहिए.
भगवान की मूर्ति
हिंदू धर्म में सफेद कपड़े शोक का प्रतीक माने जाते हैं. इतना ही नहीं, इन्हें विदाई का प्रतीक भी कहते हैं. इसलिए किसी को भी सफेद कपड़े न दें.
सफेद कपड़े
काले रंग को अंधकार का प्रतीक माना जाता है. दिवाली रोशनी का त्योहार है, ऐसे में इन्हें पर्व पर गिफ्ट की तरह देने से बचना चाहिए.
काले कपड़े
दिवाली पर खाली पर्स या बटुआ नहीं देना चाहिए. अगर आप गिफ्ट कर भी रहे हैं तो उसमें एक रुपये का सिक्का जरूर डालकर दें.
पर्स और बटुआ
दिवाली पर चाकू, कैंची या ब्लेड जैसी चीजें देने से बचना चाहिए. यह रिश्तों को काटने या खत्म करने का प्रतीक होती हैं.
नुकीली चीजें
