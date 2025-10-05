दिवाली पर गिफ्ट न करें ये चीजें, नाराज हो जाएंगी माता लक्ष्मी!

दिवाली पर फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट देने से पहले जान लें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन-सी चीजें नहीं देनी चाहिए. इससे आपके साथ-साथ सामने वाले के जीवन पर भी असर पड़ सकता है.