Oct 15, 2025
Chhaya-sharma
Diwali 2025: दिवाली पर घी या तेल किसकी दीपक जलाना चाहिए?
हर साल दिवाली का त्योहार अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है. साल 2025 में दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर सोमवार के दिन मनाया जायेगा
इस दिन लोग भगवान गणेश और माता माता पार्वती की पूजा की जाती है और दीए जलाए जाते हैं.
दिवाली को दीपों का त्योहार भी कहाजाता हैं. दिवाली के दिन दीया जलाना अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक माना जाता है
कहा जात है कि दिवाली के दिन मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के बाद घर के अंदर और घर के बाहर दीये जलाने से घर में सुख- समृद्धि आती है
दिवाली के दिन हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि दीया घी का जलाएं या तेल का? चलिए जानते हैं यहां
हिंदू शास्त्रों में घी का दीया अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि घी अग्नि तत्व को शुद्ध करता है
सरसों या तिल के तेल का दीया भी शुभ होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. साथ ही इससे शनि दोष को कम करता है.
गरुड़ पुराण के अनुसार, घी का दीया देवताओं को पसंद होता है, जबकि तेल का दीया पितरों और शनि को खुश करता है.
ऐसे में आप धन-समृद्धि के लिए घी का दीया और घर से नकारात्मकता हटाने के लिए तेल का दीया जला सकते हैं
